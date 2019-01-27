Velayet için nakil bekliyor

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Antalya'daeşiyle boşandıktan sonra kızının velayetini alan Pınar Turgut (33) karaciğer damar tıkanması hastalığı gerekçesiyle eski eşi tarafından açılan velayet davası ile şok yaşadı. Bir yandan hastalığıyla boğuşan, diğer yandan da kızını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Turgut, 4 yıldır canlı organ nakli bekleyişinden ise etik kurulun uyguladığı prosedürler gerekçesiyle vazgeçti.Şu anda kadavradan karaciğer nakli için kaydını Akdeniz Üniversitesi Hastanesinden aldırıp İstanbul'da özel bir hastaneye başvuran Turgut, kadavra nakli olarak yaşama tutunma umudunu sürdürüyor. Turgut, "Bir gün inşallah nakil gerçekleşip ayağa kalkacağıma, sağlıklı bir şekilde kızımın hayatında olacağıma ve bu velayet davasını kazanacağıma inanıyorum" dedi.