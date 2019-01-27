Yeni otomobil ders aracı oldu

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Türkıye'nın kalkınmasına destek vermek amacıyla farklı alanlarda sosyal sorumluluk projeleri yürüten Ford Otosan, projelerini uygulamaya hızla devam ediyor. Ford Otosan, Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne araç bağışladı. Bağış sayesinde öğrencileri, uygulamalı eğitimler ile ilk kez yeni nesil teknolojilere sahip motorları, elektronik sistemleri ve tüm parçaları inceleyip üzerinde çalışma yapma fırsatına sahip oldu. Ford Otosan Bölge Müdürü Ali Afşin Sarıoğlu, aracın gerekli özel takım, ekipman ve sarf malzeme ihtiyaçlarını da karşılayacaklarını söyledi. Otomobil okula törenle teslim edildi.