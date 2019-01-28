Antalya şahlanıyor Türkiye büyüyor

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Antalya Konyalılar Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği Bamya Çorbası etkinliğinin son konuğu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel oldu. Etkinliğe Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Antalya'dan geçen yıl atanan Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da katıldı.Başkan Menderes Türel, Antalya'ya çok önemli projelerin kazandırılması yönündeki gayretlerinin 2019 sonrasında da devam edeceğini vurgulayarak, "Biz söz veriyorsak yaparız ama yapamayacağımız bir şeye de söz vermeyiz. O yüzden ben bu dönemde de artık Antalya'ya metro yakışır. Büyük limandan- Lara Kundu'ya, bir kolu da Varsak'a uzanan yerin altından 25 km'lik bir metro hattına çok hızlı bir şekilde başlamayı düşünüyoruz. Soruyorum. Bunu bizden başka kim Antalya'ya kazandırır" diye konuştu.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Başkan Menderes Türel'in Antalya'ya çok önemli hizmetleri olduğunu söyleyerek, "Başkanımız çok güzel hizmetler yapıyor. Hepiniz adına teşekkür ediyorum. Çünkü Antalya tüm Türkiye için önemli bir şehir. Antalya'nın bu şahlanışı Antalya'nın bu güzelliği inşallah Türkiye'nin şahlanışına çok önemli bir katkı veriyor" dedi.