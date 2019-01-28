Asya’nın en sağlıklı 10 şehri arasındayız

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Şehirlerinyaşam kalitesine dair farklı konularda ve istatistiklere dayanan raporlar yayınlayan Numbeo, Asya'nın 2019'daki en sağlıklı şehirlerini açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ve hizmetleri ile çağ atlattığı Antalya, listede Bursa ile birlikte Asya'nın en sağlıklı ilk 10 şehri arasında yer aldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde Antalya'nın alt yapısı sorunsuz bir kent haline gelmesi, 32 arıtma tesisi ile 640 kilometrelik Antalya sahilinde tek damla atık suyun arıtılmadan denize bırakılmaması, bu sayede elde edilen Mavi Bayraklı 200 plajı, dünyanın Antalya'yı en sağlıklı kentleri arasında göstermesindeki en büyük etkenlerden oldu.Ayrıca yine Büyükşehir tarafından şehre kazandırılan Palyatif Yatılı Bakım Merkezi, Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi gibi sağlık tesisleri bu unvanın alınmasında önemli rol oynadı. Ayrıca Hobi Bahçeleri, raylı sistem, bisiklet yolları, Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı, Boğaçayı Projesi gibi sosyal projeler de başarıda etkili oldu.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel rahatsızlığı nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kalp Damar Polikliniği'nde tedavi gören anne Türel'i Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ziyaret ederek Menderes Türel'e ve annesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.