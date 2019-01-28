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Burdur Gölhisar’ı fethetti

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Burdur AK Parti Gölhisar’ı fethetti
AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, İl Başkan Yardımcıları ile birlikte Gölhisar ilçesinde ziyarette bulundu. İlk olarak teşkilat ve Gölhisarlılarla buluşan AK Parti heyeti ardından ilçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını yaptı. Heyet daha sonra esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiler. Ziyaretlere Gölhisar İlçe Başkanı Ayhan Kanural, Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural, Gölhisar Belediye Başkan Adayı İbrahim Serttaş da eşlik etti. Seçimlerden alınlarının akıyla çıkacaklarına inandığını kaydeden Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, "Merkezde, ilçelerimizde kapı kapı, ev ev dolaşacağız" dedi.
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Burdur AK Parti Gölhisar’ı fethetti
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