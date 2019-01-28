Cepten yiyor

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-0 yenildi. Maça hızlı başlayan Konyaspor 10'uncu dakikada Jevtovic'in golüyle 1-0 öne geçti.Antalyaspor'un gole en çok yaklaştığı an ise 68'inci dakikada kullanılan serbest vuruşta yaşandı.84'üncü dakikada ise Konyaspor, Yatabare'nin duvar pası sonrası sert şutunda 3'üncü golü kaçırdı. 88'inci dakikada da kornerde Mevlüt Erdinç'in vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermezken, karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Bir dönem ligde ikinciliğe oynayan Antalyaspor ise 28 puanda kaldı ve 8'inci sırada yer aldı.3 maçtır gol atamayan Antalyaspor, Konyaspor maçıyla birlikte birlikte gol orucunu da 4 maça çıkardı.Kırmızı-beyazlılar, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Kayserispor ve Konyaspor maçlarında ise gole adeta hasret kaldı.Türkıye Kupası'nda hafta arasında oynanan Göztepe maçına Konyaspor karşılaşmasını düşünerek yedek ağırlıklı kadro ile çıkan ve elenen Antalyaspor ligde de istediğini alamadı. As kadrosuyla çıktığı Konyaspor deplasmanında ceza sahasına bile girmekte zorlanan kırmızı-beyazlılar 90 dakikaya iki isabetli şut sığdırabildi.