Cepten yiyor

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-0 yenildi. Maça hızlı başlayan Konyaspor 10'uncu dakikada Jevtovic'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya tempolu başlayan yeşil-beyazlı takım, 56'ncı dakikada Skubic'in ayağından ikinci golü buldu.
Antalyaspor'un gole en çok yaklaştığı an ise 68'inci dakikada kullanılan serbest vuruşta yaşandı. Topa yükselen Salih Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. Hakan Özmert'in etkili olduğu dakikalarda, 76'ncı dakikada sert şutu auta gitti.
84'üncü dakikada ise Konyaspor, Yatabare'nin duvar pası sonrası sert şutunda 3'üncü golü kaçırdı. 88'inci dakikada da kornerde Mevlüt Erdinç'in vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermezken, karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Konyaspor puanını 31'e çıkardı ve ligde maç fazlasıyla dördüncülüğe yükseldi.
Bir dönem ligde ikinciliğe oynayan Antalyaspor ise 28 puanda kaldı ve 8'inci sırada yer aldı. GOL ORUCU 4 MAÇA ÇIKTI
3 maçtır gol atamayan Antalyaspor, Konyaspor maçıyla birlikte birlikte gol orucunu da 4 maça çıkardı. Akrepler son golünü 15'inci haftada oynanan Bursaspor maçında kaydetmişti.
Kırmızı-beyazlılar, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Kayserispor ve Konyaspor maçlarında ise gole adeta hasret kaldı. KUPA OYUNU TUTMADI!
Türkıye Kupası'nda hafta arasında oynanan Göztepe maçına Konyaspor karşılaşmasını düşünerek yedek ağırlıklı kadro ile çıkan ve elenen Antalyaspor ligde de istediğini alamadı. As kadrosuyla çıktığı Konyaspor deplasmanında ceza sahasına bile girmekte zorlanan kırmızı-beyazlılar 90 dakikaya iki isabetli şut sığdırabildi.