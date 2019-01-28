Efecan’a 2 yıllık yeni sözleşme

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de önemli bir sınava çıkıyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Alanya, MKE Ankaragücü ile yeni açılacak Ankara Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. Maçı FIFA kokartlı Halis Özkahya yönetecek.
Aytemiz Alanyaspor, sezonun ilk yarısındaki ev sahibi olduğu maçı 2-0 kaybetmişti. Bu maçın ardından lig tarihinde ikinci kez karşılaşacak olan iki takım da tehlike düşme hattından kurtulmak için kazanmak istiyor. 4 MAÇTIR YENİLMİYOR
Son 4 maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Güney ekibi, bu seriyi sürdürmek istiyor. Son 4 maçtır gol sevinci yaşayamayan Ankaragücü ise yeni stadındaki ilk maçında kötü gidişe dur demek için galibiyet hedefliyor.
Ankaragücü son 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. 3 OYUNCU SINIRDA
Alanyaspor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, Ankaragücü'nde bir maç cezası olan Tiago Pinto forma giyemeyecek. Ayrıca El Kabir ile Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan ve Mehmet Sak'ın da durumu maç saati belli olacak.
Alanyaspor'da Cisse, Fabrice N'Sakala ile İtalyan ekibi Sassuolo'ya transferi resmileşmeyen Merih Demiral
sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek. EFECAN'A 2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Alanyaspor'un
en istikrarlı isimlerinin başında gelen Efecan Karaca'ya yeni sözleşme teklif edildiği öğrenildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna 2 yıllık sözleşme teklif edildi. Bir dönem ismi Galatasaray ile de anılan Karaca'yla Alanyaspor'un yeni sözleşme konusunda büyük oranda anlaştığı bildirildi. Efecan Karaca, 5.5 sezon formasını giydiği Alanyaspor'da geçen sezon 34 maçta 5 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyerek takımını ligde tutan isimlerin başında geldi. Efecan bu sezon da 18 maçta 1 gol ve 5 asist ile takımının önemli isimleri arasında yer alıyor.