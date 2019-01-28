Efecan’a 2 yıllık yeni sözleşme

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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de önemli bir sınava çıkıyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Alanya, MKE Ankaragücü ile yeni açılacak Ankara Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.Aytemiz Alanyaspor, sezonun ilk yarısındaki ev sahibi olduğu maçı 2-0 kaybetmişti.Son 4 maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Güney ekibi, bu seriyi sürdürmek istiyor.Ankaragücü son 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.Alanyaspor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, Ankaragücü'nde bir maç cezası olan Tiago Pinto forma giyemeyecek.Alanyaspor'da Cisse, Fabrice N'Sakala ilesarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.Alanyaspor'unen istikrarlı isimlerinin başında gelen Efecan Karaca'ya yeni sözleşme teklif edildiği öğrenildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna 2 yıllık sözleşme teklif edildi. Bir dönem ismi Galatasaray ile de anılan Karaca'yla Alanyaspor'un yeni sözleşme konusunda büyük oranda anlaştığı bildirildi. Efecan Karaca, 5.5 sezon formasını giydiği Alanyaspor'da geçen sezon 34 maçta 5 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyerek takımını ligde tutan isimlerin başında geldi. Efecan bu sezon da 18 maçta 1 gol ve 5 asist ile takımının önemli isimleri arasında yer alıyor.