Kan donduran ifadeler

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Aziz Özbay'ın katilleri olarak yakalanan eşi ve iş arkadaşı Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başladı. Yasak aşk yaşadığı kocasının iş arkadaşı İbrahim Şeyh Ahmet ile birlikte cinayeti işleyen Rabia Özbay için ağırlaştırılmış müebbet istendi. Mahkemede her iki katil zanlısı da birbirini suçladı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Şengönül, Özbay çiftinin kızının ifadesini okurken adeta salondakilerin kanı dondu. 6 yaşındaki küçük kız ifadesinde "Babamı öldüren adamın adı İbrahim'dir. O adam babam evde yokken bazen bizim evimize geliyordu. Babam öldüğü gün akşamdı. Annem pencereyi açtı. İbrahim'i eve aldı. Elinde bir tane bıçak, bir tane sopa vardı. Annem İbrahim'in elindeki sopayı alıp babama kendisi vurdu. Sonra İbrahim de sopayla vurdu. Annem babamı sırtından 2 kere bıçakladı. Babamı çuvalın içine koyarlarken gördüm" dedi. Mahkeme heyeti Rabia Özbay ve İbrahim Şeyh Ahmet'in tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı ileri tarihe erteledi.