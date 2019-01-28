Kepez’de yatırım gezisi

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KepezBelediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı'na hizmet tanıtım gezisi düzenledi. Kepeze yapılan yatırımların anlatıldığı geziye, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, teşkilatın ana kademesi, kadın ve gençlik kolları yönetimi ile üyeler katıldı. Kepez Belediyesi hizmet binası girişinde yer alan en büyük yatırımların maketleri üzerinden de tanıtım yapan Tütüncü, ardından yine belediye hizmet binası önündeki Hacı Adil Bey çeşmesi hakkında bilgi aktardı.İçinde fizik tedaviden genel cerrahiye, diş polikliniğinden engelli koordinasyon merkezine, kadın ve çocuk hekimliğinden göz hekimliğine kadar çeşitli branşların olduğu Belediye Sağlık Merkezi'ni ziyaret eden heyet, buradan da Çelebi Sultan Mehmed Camii ile Amir Ateş Semt Konağı'nı gezdi. Gezi programı Kepez Macera Ormanın da sona erdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Projelerimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız, 2023 hedefi için 123 proje hazırladık" diye konuştu.