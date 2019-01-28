Korkuteli’nde evde bakımda rekor artış

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AntalyaKorkuteli Devlet Hastanesi'nde 2012 yılı Temmuz ayından itibaren hizmette olan 'Evde Sağlık Hizmeti' ekip sayısını 2'ye çıkararak çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Nihat Ateş, "Evde sağlık ekibimize yeni bir araç dâhil oldu ve ekip sayımız ikiye çıktı. 1 hekim, 3 hemşire, 2 şoför ve 2 evde sağlık hizmeti aracı ile bu hizmeti hastalarımıza ulaştırmaktayız" diye konuştu.Evde sağlık hizmeti kapsamına alınan hastalardan ağız ve diş sağlığı problemi olan hastalara da ilgili branştaki doktorlar tarafından belirli periyotlarda giderek sağlık hizmetini ulaştırıldığını anlatan Ateş, "Evde sağlık hizmetleri ekibimiz tarafından 2018 yılında 11 bin 538 hastaya ulaşılmış olup 309 hastaya aktif olarak hizmet vermekteyiz ve bin 564 ziyaret gerçekleştirdik " dedi.