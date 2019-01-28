Sokak hayvanları için görev başında

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınKepez ilçesinde yaşayan Ekrem Çevik'in hayvanlara ilgisi örnek oluyor. 2013 yılından beri sokak kedisi ve köpeklerini besleyen Çevik, 38 bölgede, 370- 380 tane kedi, 30-35 tane köpeğin karnını doyuruyor. Çevik'in beslediği hayvanlar arasında 4 tane de tilki yer alıyor. Sabah erken saatlerde evinden işine doğru yola çıkan Ekrem Çevik, Dokuma'dan Soğuksu Mahallesi'ne kadar olan bölgede hayvanlara mama veriyor.Hasta ve sakat hayvanları veterinerde tedavi ettirdiğine değinen Çevik, "Aylık en az 5 bin lira sadece tedaviye gidiyor. Günlük mama masrafı ise neredeyse 151 lira. İnsanlardan istediğim bir paket bile olsa mama almaları ve hayvanlarımıza sahip çıkmaları" dedi.