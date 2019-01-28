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Sokak hayvanları için görev başında

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Sokak hayvanları için görev başında
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Ekrem Çevik'in hayvanlara ilgisi örnek oluyor. 2013 yılından beri sokak kedisi ve köpeklerini besleyen Çevik, 38 bölgede, 370- 380 tane kedi, 30-35 tane köpeğin karnını doyuruyor. Çevik'in beslediği hayvanlar arasında 4 tane de tilki yer alıyor. Sabah erken saatlerde evinden işine doğru yola çıkan Ekrem Çevik, Dokuma'dan Soğuksu Mahallesi'ne kadar olan bölgede hayvanlara mama veriyor.

AYDA 5 BİN LİRA TEDAVİYE
Hasta ve sakat hayvanları veterinerde tedavi ettirdiğine değinen Çevik, "Aylık en az 5 bin lira sadece tedaviye gidiyor. Günlük mama masrafı ise neredeyse 151 lira. İnsanlardan istediğim bir paket bile olsa mama almaları ve hayvanlarımıza sahip çıkmaları" dedi.
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