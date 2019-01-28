Su kuyusunda ölü bulundu

Isparta'nın
Yalvaç ilçesinde, 5 gündür aranan Musa Kaplan (41), içi su dolu 9 metrelik kuyuda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, Kaplan'ın son olarak birlikte görüldüğü bir kişiyi gözaltına aldı. Yalvaç'a bağlı Bağlarbaşı köyünde oturan evli 2 çocuk babası Musa Kaplan, geçen pazartesi günü 'Yalvaç pazarına gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Eşinin dönmemesi üzerine Şemsinur Kaplan, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulunurken, sosyal medyadan da kayıp ilanı paylaştı. 5 GÜNDÜR ARANIYORDU
Musa Kaplan'ın en son Kızılca Mahallesi Sığırlık bölgesinde H.H.A. (49) ile birlikte görüldüğü ihbarı üzerine aramalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Musa Kaplan'ın cansız bedeni su kuyusunda bulundu. Yaklaşık 9 metre derinliğinde, içi su dolu kuyudaki ceset, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. H.H.A. gözaltına alındı.