Su kuyusunda ölü bulundu

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Isparta'nınYalvaç ilçesinde, 5 gündür aranan Musa Kaplan (41), içi su dolu 9 metrelik kuyuda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, Kaplan'ın son olarak birlikte görüldüğü bir kişiyi gözaltına aldı. Yalvaç'a bağlı Bağlarbaşı köyünde oturan evli 2 çocuk babası Musa Kaplan, geçen pazartesi günü 'Yalvaç pazarına gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Eşinin dönmemesi üzerine Şemsinur Kaplan, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulunurken, sosyal medyadan da kayıp ilanı paylaştı.Musa Kaplan'ın en son Kızılca Mahallesi Sığırlık bölgesinde H.H.A. (49) ile birlikte görüldüğü ihbarı üzerine aramalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Musa Kaplan'ın cansız bedeni su kuyusunda bulundu. Yaklaşık 9 metre derinliğinde, içi su dolu kuyudaki ceset, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. H.H.A. gözaltına alındı.