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Su kuyusunda ölü bulundu

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Su kuyusunda ölü bulundu
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 5 gündür aranan Musa Kaplan (41), içi su dolu 9 metrelik kuyuda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, Kaplan'ın son olarak birlikte görüldüğü bir kişiyi gözaltına aldı. Yalvaç'a bağlı Bağlarbaşı köyünde oturan evli 2 çocuk babası Musa Kaplan, geçen pazartesi günü 'Yalvaç pazarına gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Eşinin dönmemesi üzerine Şemsinur Kaplan, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulunurken, sosyal medyadan da kayıp ilanı paylaştı.

5 GÜNDÜR ARANIYORDU
Musa Kaplan'ın en son Kızılca Mahallesi Sığırlık bölgesinde H.H.A. (49) ile birlikte görüldüğü ihbarı üzerine aramalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Musa Kaplan'ın cansız bedeni su kuyusunda bulundu. Yaklaşık 9 metre derinliğinde, içi su dolu kuyudaki ceset, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. H.H.A. gözaltına alındı.
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Su kuyusunda ölü bulundu
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