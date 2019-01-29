4 ana başlıkta esnaf sorunu

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısı için Antalya'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da iş dünyası ile bir araya geldi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya esnaf ve sanatkarlarının sorun ve taleplerini içeren dosyayı, Başkan Erdoğan'a sundu.Dosyada, Antalya'da meydana gelen fırtına ve hortum nedeniyle olumsuz etkilenen esnafın faizsiz kredi talebi, esnaf ve sanatkarların turizmden yeterli pay alamamasına neden olan her şey dahil sisteminde düzenlemeler yapılması, perakende yasasında değişiklik ile alışveriş merkezleri ve zincir mağazalara karşı esnafın korunması gibi ana başlıklar yer aldı. Ayrıca sicil affı, stopaj ve Bağ-Kur primlerinin düşürülmesi, esnafa indirimli elektrik ve doğalgaz, mazotta ÖTV indirimi de istendi.Adlıhan Dere, Başkan Erdoğan'a bugüne kadar esnaf ve sanatkarlara verilen her türlü destek ve teşvikler dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız sunduğumuz dosya ile bizzat ilgilenerek ve gerekli talimatları anında verdi. Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik hassasiyetlerini bir kez daha gösterdi" açıklamasında bulundu.