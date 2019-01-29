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kadınlara iş kapısını aralıyor

2018’de 68 branşta 101 kurs açarak, binlerce kadına iş kapılarını araladı

Giriş Tarihi: 29.1.2019
AKMEK kadınlara iş kapısını aralıyor
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün sosyal belediyecilik alanında önemli hizmetlerinden biri olan Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları (AKMEK), birbirinden farklı alanlarda açtığı kurslar ile kadınlarımıza meslek edinme imkanı sunuyor. Hobi ve meslek edindirme amaçlı açılan kurslar, 2018 yılında 20 merkezde, 68 branşta 101 farklı kurs açarak, binlerce kadınımıza iş kapılarını araladı. Meslek, sanat, bilgisayar, yabancı dil, sosyal ve kültürel olmak üzere 5 alanda kurs açan AKMEK'in 2018-2019 ikinci dönem kurs kayıtları da başladı. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "AKMEK kurslarımız girişimci hanımlarımızın da önünü açıyor" dedi.
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AKMEK kadınlara iş kapısını aralıyor
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