Çocuklara hediye

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in öğrencilere sömestir sürprizleri devam ediyor. Ortaokul ve lise okul birincilerine aileleri ile birlikte 5 yıldızlı otelde 3 gün tatile gönderen, takdir alan öğrencilere ücretsiz Akvaryum gezisi hediye eden Başkan Türel, Türkiye'nin en büyük kapalı eğlence merkezi olan Zıp Zıp Park'ın kapılarını da çocuklara ücretsiz açtı.4-15 yaş arası çocuklar 1 Şubat Cuma gününe kadar Zıp Zıp Park'ta hiçbir ücret ödemeden doyasıya eğlenebilecek. Sabah 10.00- akşam 19.15 saatleri arasında hizmet veren Zıp Zıp Park, sömestir tatilinde Antalyalı çocukların eğlence adresi oldu. 5 bin 600 metrekare kapalı alana ve Avrupa'nın ikinci büyük tramplenine sahip parkta çocuklar doyasıya eğlenip gönüllerince vakit geçiriyor.