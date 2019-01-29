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Çocuklara hediye

Büyükşehir Belediye Başkanı ’in çocuklara armağanı olan ’nin en büyük kapalı çocuk eğlence merkezi Zıp Zıp Park, çocuklar için tatilde ücretsiz

Giriş Tarihi: 29.1.2019
Çocuklara hediye
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in öğrencilere sömestir sürprizleri devam ediyor. Ortaokul ve lise okul birincilerine aileleri ile birlikte 5 yıldızlı otelde 3 gün tatile gönderen, takdir alan öğrencilere ücretsiz Akvaryum gezisi hediye eden Başkan Türel, Türkiye'nin en büyük kapalı eğlence merkezi olan Zıp Zıp Park'ın kapılarını da çocuklara ücretsiz açtı.

AVRUPA'DA İKİNCİ
4-15 yaş arası çocuklar 1 Şubat Cuma gününe kadar Zıp Zıp Park'ta hiçbir ücret ödemeden doyasıya eğlenebilecek. Sabah 10.00- akşam 19.15 saatleri arasında hizmet veren Zıp Zıp Park, sömestir tatilinde Antalyalı çocukların eğlence adresi oldu. 5 bin 600 metrekare kapalı alana ve Avrupa'nın ikinci büyük tramplenine sahip parkta çocuklar doyasıya eğlenip gönüllerince vakit geçiriyor.
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