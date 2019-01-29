Düden Şelalesi çamur çağladı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'dadünyaca ünlüDüden Şelalesi'nin rengi, 4gündür süren aşırı yağış sonrasıçamurla karışarak kahverengiyedöndü. Suların döküldüğü alandaAkdeniz iki renge bölünürken, oluşangökkuşağı da ziyaretçilere görselşölen sundu. Düden Şelalesi'ninMuratpaşa ilçesi Lara bölgesindedenizle buluştuğu alanda oluşangörüntü, görenleri şaşırttı.Şelalenin sularına karışançamurlu su nedeniyle, şelale adetaçamur çağlarken, suların denizlebuluştuğu alanda da denizin rengiikiye bölündü. O anlarda oluşangökkuşağı ise bölgedeki ziyaretçilereadeta görsel şölen sundu. Güneşlihavanın hakim olduğu bugün,ziyaretçi akınına uğrayan bölgede,vatandaşlar, yerli ve yabancı turistlercep telefonlarıyla bol bol fotoğrafçekti.