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çamur çağladı

Giriş Tarihi: 29.1.2019
Düden Şelalesi çamur çağladı
Antalya'da dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin rengi, 4 gündür süren aşırı yağış sonrası çamurla karışarak kahverengiye döndü. Suların döküldüğü alanda Akdeniz iki renge bölünürken, oluşan gökkuşağı da ziyaretçilere görsel şölen sundu. Düden Şelalesi'nin Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde denizle buluştuğu alanda oluşan görüntü, görenleri şaşırttı. Şelalenin sularına karışan çamurlu su nedeniyle, şelale adeta çamur çağlarken, suların denizle buluştuğu alanda da denizin rengi ikiye bölündü. O anlarda oluşan gökkuşağı ise bölgedeki ziyaretçilere adeta görsel şölen sundu. Güneşli havanın hakim olduğu bugün, ziyaretçi akınına uğrayan bölgede, vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti.
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Düden Şelalesi çamur çağladı
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