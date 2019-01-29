Düden Şelalesi çamur çağladı

Antalya'da
dünyaca ünlü
Düden Şelalesi'nin rengi, 4
gündür süren aşırı yağış sonrası
çamurla karışarak kahverengiye
döndü. Suların döküldüğü alanda
Akdeniz iki renge bölünürken, oluşan
gökkuşağı da ziyaretçilere görsel
şölen sundu. Düden Şelalesi'nin
Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde
denizle buluştuğu alanda oluşan
görüntü, görenleri şaşırttı.
Şelalenin sularına karışan
çamurlu su nedeniyle, şelale adeta
çamur çağlarken, suların denizle
buluştuğu alanda da denizin rengi
ikiye bölündü. O anlarda oluşan
gökkuşağı ise bölgedeki ziyaretçilere
adeta görsel şölen sundu. Güneşli
havanın hakim olduğu bugün,
ziyaretçi akınına uğrayan bölgede,
vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler
cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf
çekti.