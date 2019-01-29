Felaket sonrası güneşi gören denize koştu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da5 gündür süren fırtına, yağış ve hortum felaketlerinin ardından rüzgar- sız ve güneşli havayı görenler sahillere gelerek denize girdi. Geçen hafta içi başlayan yağış, fırtına ve hortum felaketlerinin ardından dün Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, güneşli ve rüzgarsız bir hava kendini gösterdi. Güzel havayı gören vatandaşlar da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek denize girdi. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenmeyi, bazıları da balık tutmayı tercih etti.