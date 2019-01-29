Hortum değil kasırga

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da son 5 günde yaşanan fırtına ve hotumun 'Okyanus Kasırgası' olduğu belirlendi. Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, okyanuslarda görülen kasırgaların artık Antalya'da da görülmeye başlandığını söyledi. 120 kilometre üstü fırtınaların kasırga olduğunu belirten Öztürk, "24 Ocak Perşembe günü Finike-Kumluca arasında oluşan kasırganın 169 kilometre hıza çıktı. 26 Ocak Cumartesi günü ise Antalya Havalimanı'nı vuran kasırganın hızı ise 133 kilometre olarak kayıtlara geçti" dedi. Öztürk, Türkiye'de 41 yıl önce fırtına hızının 1978 yılında Tokat'ta ölçüldüğünü ve 176 kilometre ile rekor kırıldığını vurguladı.Meteoroloji Müdürü Davut Öztürk, geçtiğimiz hafta 3 günde 5 hortum yaşandığını anlatarak, "Bu hortumların yıkıcı ve öldürücü nitelikteydi. 24 Ocak Perşembe günü Finike ve Kumluca'da 3 hortum,. 26 Ocak tarihinde ise Antalya'da 2 hortum olayı yaşadık. Bu hortumlar okyanuslarda gördüğümüz yıkıcı ve öldürücü hortumların aynısı. Bundan sonra bu tür olaylara hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.Öztürk, 2000 yılından beri Türkiye genelinde 159 hortum görüldüğünü kaydetti. Hortumların 66'sının Antalya'da çıktığının altını çizen Öztürk, "Diğer hortumlar Muğla ve Mersin'de görüldü. Yani okyanuslarda gördüğümüz hortumları Antalya ve komşu illerde de görmeye başladık" dedi.ÇARŞAMBA VE PERŞEMBEYE DİKKATDavut Öztürk, Antalya'nın bu kış son 30 yılın ortalamasından yüzde 46 daha fazla yağış aldığına dikkat çekti. Önümüzdeki Çarşamba ve Perşembe günüde şiddetli yağış beklediklerini anlatan Öztürk, "Bu iki gün bizim için çok önemli. Vatandaşlarımız dikkat etsin. Ciddi yağış bekliyoruz" diyerek uyarıda bulundu.