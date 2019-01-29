Kepez’den altın gibi galibiyet

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta bulunan Kepez Belediyespor, hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Yatağanspor'u yendi. Yatağanspor'a konuk olan Kepez Belediyespor, rakibine göz açtırmadı. İlk gol 24. dakikada Emrah Şenol'dan geldi.İkinci gol, 61 dakikada Enes İlhan Yüksel'den geldi ve Kepez Belediyespor 2-0 öne geçti.Elde ettiği sonuçla fikstürde ilk üçe giren ve önündeki takımlarla arasındaki puan farkını kapatan Kepez Belediyespor, 3 Şubat'ta grubun lideri Bucak Belediye Oğuzhanspor'u Kepez'de, Hasan Doğan Stadyumu'nda ağırlayacak.