Korkmaz umut verdi

BUGÜN NELER OLDU

Atiker Konyaspor karşılaşmasında oyunun ilk yarısında kötü oynadıklarını ancak ikinci yarıda biraz toparlandıklarını belirten Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "İkinci yarıda pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik. Tabi bizdeki en büyük sıkıntı sakat ve cezalı oyuncularımız var. Giden oyuncularımız da oldu. Bu oyun planımızı da etkiledi. Ama ileriki haftalarda daha iyi olacağımızı ümit ediyorum" dedi.YENİLGİYİ ABARTMAYINKorkmaz, alınan mağlubiyetin büyütülmemesini gerektiğini ima eden bir açıklamaya yaptı. Korkmaz, "Bir gerçek var ki, bizim de ligin ilk yarısında Konya maçına çıkarken bir puanımız vardı. Yine sezonun ikinci yarısında Konya maçıyla beraber yine bir puanımız var" şeklinde konuştu.BİLETLER SATIŞA ÇIKTIAntalyaspor'un 3 Şubat Pazar günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçının biletleri dün satışa çıkarıldı. Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı: VIP: 200, Batı tribünü 150, Doğu tribünü 100, Kale arkaları: 75 ve Misafir takım tribünü: 97. 5 lira...