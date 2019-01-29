Mahalle yönetimine kadınlar talip oldu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde muhtarlık adaylıklarına erkeklerin yanı sıra kadınlarda yoğun ilgi gösteriyor. Kent merkezinde şuana kadar 29 kadın muhtar adayı çıktı. Seçim gününe kadar bu sayının 100'e yaklaşması bekleniyor. Muhtarlık seçimlerindeki rekabet ise, belediye seçimlerini aratmıyor. Altınova Orta Mahalle Muhtar Adayı Şerife Gürüzmaden'in vaatleri belediye başkan vaatleri ile yarışıyor. Mahalleye çocuk ve engelliler için oyun ve spor alanları sözü veren Gürüzmaden, ev hanımlarına iş imkanı, tüm mahalleye güvenlik sistemi, banka ATM'leri, mahalleye yeni okul ile cami ve cem evlerine hizmet vaadi sunuyor.Antalya'da 31 yaşındayken muhtarlık koltuğuna oturan 59 yaşındaki Muazzez Kaval, yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı Meltem Mahallesi'nin 28 yıldır muhtarlığını yapıyor. Antalya'nın ilk kadın muhtarı olan Kaval, 31 Mart tarihindeki seçimlerde de aday. 1991 yılında 600 nüfusa sahip iken muhtar olan Kaval, "Bir bebek gibi büyüttüm. 30 bin kişinin tamamını isim isim tanıyorum" dedi.