Özel harekat hırsızı yakaladı

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Antalya'daişyerinin deposunun camını kırarak giren şüpheli, kendisine müdahale etmek isteyen polislere içerdeki kavanoz, tencere gibi eşyaları atarak direndi. Sandalye ve masalarla barikat kurdu. Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.Olay, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Akbulut'a ait işyerinin deposunun camını kırarak giren hırsıza, itfaiye ekipleri tazyikli su ile müdahale etti, ancak etkisiz hale getiremedi. Olay yerine gelen Özel Harekat polisi, zanlıyı ikna etmeye çalıştı. Polisten yiyecek ve alkol isteyen şüphelinin boşluğundan yararlanan Özel hHarekat ekibi işyerine girerek zanlıyı gözaltına aldı.