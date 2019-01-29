Potanın Perileri

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi Spor Kulübü takımı, Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde hızlı yükselişini sürdürüyor. Deplasmanda ligin 4'üncü sırasındaki güçlü rakibi Bayraklı Belediyespor'u 86-72 yendi.Akdeniz Üniversitesi Antrenörü Rıza Darendelioğlu, maçın yıldızının 45 sayı ile Brene Moseley, Selin Öztekin'in 17, Berrin Karabaş'ın ise 14 sayı ile diğer skorer isimleri olduğunu söyledi. RAKİP ANKARA EKİBİAkdeniz Üniversitesi kadın basketbol takımı, Süper Lig yolunda cumartesi günü Antalya'da üniversite kampüsü içinde yer alan