Potanın Perileri

Akdeniz Üniversitesi Spor Kulübü takımı, Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde hızlı yükselişini sürdürüyor. Deplasmanda ligin 4'üncü sırasındaki güçlü rakibi Bayraklı Belediyespor'u 86-72 yendi. Birinci periyodu 18-14, ikinci periyodu 14-22, üçüncü periyodu 20-28 ve son periyodu da 20-22 önde tamamlayan Akdeniz'in Perileri, puanını 31'e yükselterek 5'nci sıraya çıktı.
Akdeniz Üniversitesi Antrenörü Rıza Darendelioğlu, maçın yıldızının 45 sayı ile Brene Moseley, Selin Öztekin'in 17, Berrin Karabaş'ın ise 14 sayı ile diğer skorer isimleri olduğunu söyledi. RAKİP ANKARA EKİBİ
Akdeniz Üniversitesi kadın basketbol takımı, Süper Lig yolunda cumartesi günü Antalya'da üniversite kampüsü içinde yer alan Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda saat 14.00'te ligde 10'uncu sırada yer alan Ankara Nesibe Aydın Spor Kulübü'nü ağırlayacak.