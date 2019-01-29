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Sokak yerine 5 yıldızlı otel

Manavgat Belediyesi’nin AK Partili meclis üyesi ve turizmci Taner Demir Durar, kendisine ait lüks oteli evsizler için açtı

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019
Sokak yerine 5 yıldızlı otel
Fırtına ve hortumlarla sarsılan Antalya'nın Manavgat ilçesinde evsizlerin, soğuk ve yağışlı havada camilerin bahçelerine sığındığı yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine Manavgat Belediyesi ve Manavgat Kaymakamlığı harekete geçti. Manavgat'ta camilerin bahçelerinde yere serdikleri karton üzerinde yatan evsizler, zabıta ekipleri tarafından alınarak Boğaz Otel'e, kaymakamlığa başvuranlar ise Turizm Uygulama Oteli'ne yerleştirildi.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI
Manavgat Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi ve turizmci Taner Demir Durar (45), soğuk havalarda sahibi olduğu Boğaz Otel'i evsizlere açtı. "Ben de sokaklarda kaldım, çöp kutularında çok ekmek aradım" didedi. Durar, evsizlere, kış ayları boyunca kalacak yerin yanı sıra 3 öğün yemek ve kıyafet yardımında da bulunacağını, sağlık sorunlarının tedavisinde de yardımcı olacağını belirtti. Arar, sosyal medya hesabından, "Değerli dostlarım. Çetin geçen kış aylarında başını sokacak sıcak bir yuvası, bir tas çorbası olmayan kardeşlerimize sınırsız ve ücretsiz konaklama, yiyecek ve giyecek hizmeti verilmektedir. Bildiklerinizi tarafımıza yönlendirmenizi istirham ediyorum" çağrısında bulundu. Durar, "Sokaklarda kalmak çok zordur. O hayattan gelen biriyim. Bu tür konulara duyarsız kalmam" diye konuştu.

SEZON BAŞLAYINCAYA KADAR
Yaptığı çağrıdan sonra çevresindeki insanlardan çok olumlu dönüşler aldığını kaydeden Durar, "Bu yıl kış ayları çetin geçiyor. Biz de böyle bir durumda olur ya dışarıda kalmış mağdur vatandaşlarımız, kardeşlerimiz varsa kendilerine yardımcı olalım, sıcak bir çorba içirelim. Havalar ısınana kadar İmkanlarımız ölçüsünde bu işe devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Sokak yerine 5 yıldızlı otel
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