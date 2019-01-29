Şubat ayına dolu program

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Devlet Opera ve Balesi, yılın en kısa ayı olan Şubat'ta zengin bir program ile perdelerini açacak. Opera, operet, bale, çocuk oyunu ve konser olmak üzere toplam 11 temsil ile izleyici karşısına çıkacak olan Antalya DOB'da provalar devam ediyor. Şubat ayı programı, 2 Şubat'ta yoğun ilgi gören Evlilik Senedi ile başlayacak. Sihirli Dünya çocuk oyununu ise 5 ve 12 Şubat gösterimleri ile bu sezon son kez Antalyalı minik sanatseverlerle buluşacak. Çardaş Prensesi 9 Şubat'ta, Afife ise 16, 19 ve 28 Şubat'ta sahnelenecek. G. Verdi'nin Aida operası da 23 Şubat'ta sanatseverler ile buluşacak. Orkestra şefliğini Alexandru Samuil'in yapacağı eseri Kuzman Popov sahneye koydu.Şubat ayında konser programı da ilgi çekiyor. 4 Şubat'ta Antalya Müzesi'nde 'Oda Orkestrası Konseri' ve 14 Şubat'ta ise 'Sevgililer Günü Konseri' gerçekleşecek. Ayın son konseri ise 26 Şubat'ta 'Anadolu Nefesli Beşlisi'nin konseri olacak.