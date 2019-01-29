Türk okçuluğunun merkezi Antalya

BUGÜN NELER OLDU

Ata Sporları Konfederasyonu iş birliğiyle Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle Türk Okçuluğu Eğitimi Gelişim Kursu başladı. Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar,Başkan Uçar, sporda öze dönüş hareketinde yola bir köprü daha ekleyerek yürümeye devam ettiklerini ifade etti.Ata Sporları Konfederasyonu Başkanı Hacı Sürmeneli ise konfederasyon olarak unutulmaya yüz tutmuş ata sporlarını ortaya çıkartarak, yeniden gençliğe tanıtmak istediklerini belirtti. Sürmeneli,ifadelerini kullandı.