Türk okçuluğunun merkezi Antalya

Ata Sporları Konfederasyonu iş birliğiyle Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle Türk Okçuluğu Eğitimi Gelişim Kursu başladı. Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, Türk okçuluğunun önce ahlak demek olduğunu söyledi. Uçar, okçuluğun sporcuları önce ahlaken, vicdanen, ilmen yetiştirmeyi esas alan bir eğitim prensibi olduğunu belirtti.
Başkan Uçar, sporda öze dönüş hareketinde yola bir köprü daha ekleyerek yürümeye devam ettiklerini ifade etti. EĞİTMEN YETİŞTİRİLECEK
Ata Sporları Konfederasyonu Başkanı Hacı Sürmeneli ise konfederasyon olarak unutulmaya yüz tutmuş ata sporlarını ortaya çıkartarak, yeniden gençliğe tanıtmak istediklerini belirtti. Sürmeneli, "Biz Ata Sporları Federasyonları olarak ata sporlarımızı ortaya çıkartacağız ve tüm gençliğin bunları öğrenmesini nesilden nesile aktarılmasını sağlayacağız. Bunun için 7 bölgede federasyonlar kurduk. Konfederasyonumuzun geleneksel Türk okçuluğu eğitmen yetiştirme merkezi olarak Antalya Okçular Tekkesi'ni belirledik. Geleneksel Türk Okçuluk eğitmenleri artık bu tekkede yetişecek"
ifadelerini kullandı.