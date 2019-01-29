Uzlaşma öğrenciye yaradı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde şoförlük yapan Y.Ö., Mustafa A.'yı tehdit edince, süreç yargıya taşındı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna çağırılan Mustafa A. ve Y.Ö. bir araya geldi. Mustafa A. kendisini tehdit eden Y.Ö. Alanya Adliyesi'nde staj yapan 5 lise öğrencisine ayakkabı ve kıyafet alması sonucunda davadan vazgeçeceğini söyledi. Yazı İşleri Müdürü ile birlikte bir giyim mağazasına giden Y.Ö. adliyede staj yapan 5 lise öğrencisine kıyafet ve ayakkabı alıp yargılanmaktan kurtuldu.