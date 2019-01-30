Alkollü sürücü direksiyonda sızdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü olduğu belirlenen R.C.H. direksiyon başında sızdı. 07 LUZ 04 plakalı araçta 5 yaşındaki oğlunun da olması olayın vahametini artırdı. Manavgat Çevreyolu'nda meydana gelen olayda, zigzaglar çizerek ilerleyen araç, trafik ışıklarında hareketsiz beklemeye başladı.

BOŞ ALKOL ŞİŞELERİ

Durumdan şüphelenen bir başka sürücü, direksiyon başında sızıp kalan R.C.N.'yi uyandırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de sürücüyü uyandıramayınca, yol kenarındaki bankete indirip aracı da güvenli bir noktaya çekti. Polisin araçta yaptığı incelemede ön koltukta boş alkol şişeleri tespit edildi. 3.64 PROMİL ALKOLLÜ

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin de uyandırma çabası sonuç vermeyince, R.C.H. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olan biteni polis aracı içinden izleyen çocuk, telefonla bilgi verilen anneye teslim edilirken R.C.H.'nin yapılan kan tahlilinde 3.64 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ilk kez alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken bin 2 TL ceza kesildi.