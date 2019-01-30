Atatürk’ün kayıp tablosu yeniden hayat buluyor

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Türkiye'ninilk kadın ressamı Mihri Müşfik Hanım'ın Kurtuluş Savaşı sonunda yaptığı, önce 2'nci Dünya Savaşı sırasında, ardından da Yugoslavya'nın parçalanması esnasında kaybolan 'Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa Tablosu' Isparta Belediyesi Ahşap Sanat Merkezi'nce ahşaba 3 boyutlu olarak işleniyor. Şu anda orijinali hala kayıp olan, 300x220 ebadında yağlı boya tablo, orijinal boyutlarına sadık kalınarak üç boyutlu olarak ahşaba işleniyor. Çalışmada, orijinal tablonun fotoğraflardan yararlanılıyor. İsmet İnönü vasıtasıyla Atatürk tarafından Yugoslavya kralına hediye edilen tablo, uzun süre Belgrad Müzesi'nde sergilenmişti.