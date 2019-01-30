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Bizim tur Şubat’ta

’nin (UCI) 2019 takviminde 2.2 kategorisinde yer alan Tour of , ’ta dünyaca ünlü bisikletçileri ağırlayacak

Giriş Tarihi: 30.1.2019
Bizim tur Şubat’ta
Tour of Antalya, 21-24 Şubat tarihleri arasında dünyaca ünlü bisikletçileri ağırlayacak. Akra Hotels ana sponsorluğunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleriyle bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2019 takviminde 2.2 kategorisinde yer alan Tour of Antalya, profesyonel bisiklet yarışı ve amatör bisikletçilerin katılacağı Akra Gran Fondo Antalya turuna, binlerce amatör bisikletçi de iştirak edecek. Tour of Antalya Poweredby Akra'ya, Slovenya, İsviçre, Almanya, Polonya, İspanya, Lüksemburg, Ukrayna, Belarus, Hollanda, Belçika, Avusturya, Kazakistan ve Büyük Biritanya'dan kıta takımları start çizgisinde yerini alacak. UCI takviminde yer alan 2.2 kategori yarışlarında en fazla iki Pro-Kıta Takımı yarışsa da Tour of Antalya'ya tanınan özel hak sayesinde Antalyalılar üç Pro-Kıta Takımı'nı aynı anda izleme fırsatı bulacak.
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Bizim tur Şubat’ta
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