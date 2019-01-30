Çok ‘şık’ hareketler

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Parti'nin Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç, CHP'de yeniden aday gösterilen Ümit Uysal'ı ziyaret etti. İki başkan adayına, CHP ve AK Parti'nin ilçe başkanları da katıldı. Ziyaret fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan başkan adayları siyasi nezaket örneği sergiledi. Enç, "Seçim sürecinin tüm adaylar ve Muratpaşa halkı için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Uysal ise paylaşımında "Muratpaşa'mıza yakışan bir yerel seçim sürecini hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı. Enç, adaylığının açıklanmasının ardından ilk ziyaretini ise MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Talu Bilgili'ye gerçekleştirerek, Cumhur İttifakı vurgusu yaptı.