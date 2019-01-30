Falezlerde büyük tehlike

Antalya'da dünyaca ünlü doğa harikası falezleri göçük tehlikesi yaşıyor. Muratpaşa ilçesinde bulunan falezler üzerinde yapı yoğunluğu nedeniyle tehlike artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bölgede etkili olan fırtına ve dalga boyunun yaklaşık 10 metreyi bulmasıyla Lara bölgesinde 'Falez 3' parkındaki falezlerde çatlamalar ve göçükler oluştu. Manzarayı gören vatandaşlar tedirginliklerini dile getirdi.

GÖÇMEK ÜZERE

Falez 3 parkı içerisinde yer alan bölgede ayrılmalar ve göçükler yaşandı. Fırtınadan sonra oluşan çatlamalar geniş bir alanı kapsarken, 5 metre eninde çatlaklar oluştu. Ana kayadan ayrılan büyük bir bölüm göçme tehlikesi yaşarken, vatandaşlar manzara karşısında şok oldu. Yaşanan çatlaklarla ağaç ve bitki kökleri birbirinden ayrıldı. SABAH Akdeniz'in daha önce 'Antalya denize kayıyor' haberiyle gündeme taşıdığı falezlerdeki ciddi durum bir kez daha ortaya çıktı.

YAPILAŞMA TEHLİKESİ

Göçmek üzere olan bölgede vatandaşlar falezlerde üzerinde yürüyüp vakit geçirirken ,uyarı levhası ve bölgenin koruma şeridine alınmaması büyük tehlike yaratıyor. Falezlerde yaşanan kayma ve göçmeler, kıyı şeridindeki yapılaşmayı akıllara getirirken yetkililerin önem almamaları dikkat çekiyor.