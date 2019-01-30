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İşkenceci annenin 10 yıl hapsi istendi

Giriş Tarihi: 30.1.2019
İşkenceci annenin 10 yıl hapsi istendi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kızı R.A.Y.'ye (5) işkence yaparak, çektiği videoları ayrı yaşadığı çocuğunun babasına 'Bu daha fragman, yakında filmin sonunda cenazesini alırsın' notuyla gönderen B.B. hakkında dava açıldı. Olay, 2018 Temmuz ayında ayrılırken çocuğun bakımı için kadına her ay bin 500 lira vermeyi kabul eden M.K.Y. ödeme yapmayınca B.B.'nin tehdit ve eziyet içerikli videoyu göndermesiyle yargıya taşınmıştı. M.K.Y., polise giderek, şikayetçi urken, B.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.A.Y. ise babaya verildi. AYNI ACIYI YAŞASIN
İlk duruşmada ifade veren B.B., videolarda çocuğuna işkence yapıldığı izlenimi verdiğini savunurken, "O dönemde psikolojim çok bozuktu. Bana ve R.'ye yaşattıklarının aynısını ona yaşatmak istedim" dedi. Olayla ilgili savcılık iddianamesi, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanık B.B. hakkında, 'çocuğa karşı eziyet' ile tehdit ve hakaret suçlarından 3 yıl 9 aydan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
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İşkenceci annenin 10 yıl hapsi istendi
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