İstihdama 30 bin yeni güç

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ekim 2018 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kasım 2018 verilerine göre, sigortalı ücretli çalışan sayısı son bir yılda en fazla artan il Antalya oldu. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni verilerine göre Antalya'da istihdam 33 bin arttı. Antalya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'İstihdam Seferberliği'nde geçen yıl da İstanbul'un ardından ikinci olmuştu. ARTIŞ KONAKLAMADA

Bu artışta turizm sektörü etkili oldu. Bu yıl rekor turist ağırlayan Antalya'da, dönemsel işe giren personelle birlikte istihdamdaki asıl artışın 100 bine yaklaştığı iddia edildi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği'nin verilerine göre, turizm sektöründeki istihdam sayısı, 2018'de yüzde 17.5 oranında artmıştı. En büyük artış yüzde 26.4 ile konaklama da yaşandı.



150 BİN ÇALIŞAN HEDEFİTUTAR

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, yılın ilk meclis toplantısında istihdamla ilgili olumlu konuştu. 2019 yılında MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'ın Başkan Erdoğan'a istihdam artışı için 150 bin sözü verildiğini hatırlatan Çetin, "Sayın Boztaş'ın sözünü tutması için biz de destek olacağız. Manavgat 50 bin artış sağlarsa biz gerisini getiririz. Hükümet ekonomide destekleyici önlemler almaya devam etmektedir. Yeni istihdam paketinde çalışanın prim ve vergisini devlet üstlenmeye devam ediyor" dedi.