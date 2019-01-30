Kemer Hastanesi kapılarını açtı

Antalya'da kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle hasar gören, hastaları başka hastanelere nakledilen Kemer Devlet Hastanesi'nin poliklinik ve yataklı servisi hizmete açıldı. Ameliyathane ile yoğun bakım ünitelerinde ise çalışmalar devam ediyor.

ONARIMLAR TAMAMLANDI

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür fırtınada çatısının büyük bölümü yıkılan, havalandırma sistemleri çalışmaz hale gelen Kemer Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bildi aldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yaklaşık 6 gündür bakım ve onarım çalışmaları devam eden hastanede, camların onarıldığı, hasar gören yerlerin yapıldığı, temizlik işlerinin de tamamlandığı aktarılan açıklamada, çevre düzenleme ve çatı izolasyon çalışmalarının devam ettiği, havalandırma sistemleri, bilgi işlem, elektrik alanlarında ekiplerin çalıştığı ifade edildi.