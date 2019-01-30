Merih��in önü açık

Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi ile Süper Lig'de her geçen maç yükselişini sürdürüyor. Ligin ikinci yarısına 2-0'lık Sivasspor galibiyetiyle başlayan turuncu yeşilliler, Ankaragücü'nü de deplasmanda aynı skorla mağlup ederek fırtına gibi esmeye başladı.

PUANINI 24'E YÜKSELTTİ

Alanyasspor, 5. dakikada Campos'un penaltıdan attığı golle ilk yarısını 1-0 önde bitirdiği maçta 55. dakikada Cisse'nin golüyle maçı 2-0 galip tamamladı. Turuncu yeşilliler bu sonuçla puanını 24'e yükseltti ve sıralamada 10. sıraya çıktı. Şimşekler, Galatasaray maçı öncesi rahat bir nefes almış oldu.

MERİH'İN YOLU AÇIK OLSUN

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, "Merih Demirel ile ilgili henüz bir anlaşma yok" açıklamasına rağmen teknik direktör Sergen Yalçın, Merih'in önünün açık olduğunu söyledi. Merih'in iyi bir oyuncu olduğuna dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Merih'in önü çok açık. Onunla konuştuk, gelişime çok açık, iyi bir oyuncu. Sassuolo'da başarılı olacağına eminim. 1-2 yıla kadar Premier Lig'e transfer olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

DUANIZI EKSİK ETMEYİN

Merih Demiral ise "İnşallah ülkemi İtalya'da en iyi şekilde temsil edeceğim. Öncelikle başkanımız Hasan Çavuşoğlu'na, hocama, oyuncu arkadaşlarıma ve Alanyaspor camiasına teşekkür ediyorum. Dualarını eksik etmesinler" ifadelerini kullandı.