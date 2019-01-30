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Öğretmenlere özel talimat

Giriş Tarihi: 30.1.2019
Öğretmenlere özel talimat
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle Antalya'da düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'nda bir araya geldi. Selçuk, ortak dil oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi. Selçuk, "Selçuk, "Önce ortak bir platformu oluşturalım. Sonra siz kendi şehrinizin zenginliklerini dikkate alarak, bize örnek olabilecek farklı çalışmalar yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı. GENELGE BEKLEMEYİN
Vizyon belgesinin hedefleri doğrultusunda okulların daha aktif olmasını isteyen Selçuk, heyecan dalgası beklediklerini söyledi. Selçuk, "Bu aktiflik Ankara'dan okullara gönderilecek talimat veya genelgelerle verilebilecek bir şey değil. Mutfakta çalışan arkadaşların omuzlarında yükseleceği bir şeydir" dedi.
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