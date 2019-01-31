63 mülteci balık Akdeniz’e tehdit

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde biyolojik işgal olduğunu savundu. Prof. Dr. Gökoğlu, orfoz, lagos ve grida gibi Antalya'ya özgü balık türlerinin azalarak, yerlerini 'Kızıldeniz işgalcisi' balon balığı, aslan balığı, kardinal balığı ve egzotik karides türlerine bıraktığını söyledi.

İŞGALCİ TÜRLER BELİRLENDİ

Gökoğlu, 10 yıldır devam eden çalışmalarında işgalci 63 tür göçmen balık belirlediklerini açıkladı. Gökoğlu, bunda küresel ısınma ve Süveyş Kanalı'nın genişletilmesiyle birlikte, bilinçsizce avlanmanın da etkili olduğunu ifade etti.