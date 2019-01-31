Alanyaspor yaşlandı

Süper Lig'de cumartesi günü evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Deplasmanda Ankaragücü'nü 2-0 yenip puanını 24'e çıkararak alt sıralardan kurtulan turuncu-yeşilliler, ligin en yaşlı 3 takımından biri olarak dikkat çekiyor. Trabzonspor transfer tahtasının FIFA tarafından kapatılması sonrası kadrosundaki bir çok oyuncuyla yollarını ayırmıştı. Bordo-mavililer yeniden yapılanma sürecine giderek 24.4 yaş ortalamasıyla 'ligin en genç takımı'nı unvanını kazandı.

EN YÜKSEK YAŞ BAŞAKŞEHİR'DE

Trabzonspor'u 24.5 yaş ortalamasıyla Bursaspor takip etti. 30.3 yaş ortalamasına sahip olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'in en yaşlı takımı olurken, Güney bölgesi ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ise en yaşlı 3. takım oldu. Alanyaspor'un yaş ortalaması 28.9... Akhisarspor ise 29.1 ile ligin ikinci yaşlı takımı özelliğine sahip oldu.