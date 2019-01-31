Burdur Gölü’nün ‘özel’ misafirleri

Türkiye'deki su kuşlarının yaklaşık üçte birinin yaşadığı Göller Yöresi'nin en büyük gölü Burdur Gölü'nün neredeyse kendisiyle özdeş dikkuyrukları ağırlama dönemi başladı. 1980'li ve 1990'lı yıllarda dünya popülasyonunun yüzde 70'inin kışladığı Burdur Gölü denilince akla ilk gelen su kuşu türü dikkuyruklardı. Son zamanlarda yine çoğalan bu tür, dik duran kuyrukları, açık mavi gagaları, beyaz başları ve hafif siyah taçları ile dikkatleri çekiyor. Erişkin erkekleri ve kahverengi dişileriyle dikkuyruklar, meraklılarına görsel şölen sunuyor.

BÖLGEYLE ÖZDEŞ

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, bu yıl Burdur Gölü'nün simgesi dikkuyrukları gözlemleme şansı yakaladıklarını söyledi. Dikkuyrukların, izleyenlere gölde bir film şeridi gibi tüm güzelliklerini sunduklarını dile getiren Kamil, "Bu nadir görülen kuşların Burdur Gölü'nde bulunmasının en büyük nedeni, besin bulduklarından dolayı burayı benimsemiş olmaları" dedi. Kamil, göçmen kuşlar için sulak alanlarda yaptıkları yatırımların meyvelerini görmekten memnun olduklarını belirterek, "Dikkuyrukları görmek için ziyaretçiler de gelmeye başladı. Dikkuyruklar Burdur Gölü ile özdeşleşmiş bir kuş" diye konuştu.