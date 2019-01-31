Çarşı pazar denetimi

Ticaret Bakanlığının, özellikle sebze ve meyvede aşırı fiyat artışıyla ilgili talimatı kapsamında, Antalya'da denetimler başladı. Antalya İl Ticaret Müdürlüğünün koordinesinde, Antalya Defterdarlığı denetimcileri ve belediye zabıta ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla hal, pazar ve marketlerde sebze ve meyvedeki aşırı fiyat artışıyla ilgili çalışma yapıldı.

ÖNCE İSTATİSTİK ÇIKACAK

Ekipler, başta domates, biber, patlıcan ve patates gibi 19 ürün olmak üzere mevsimine göre toplam 31 ürünün yer aldığı listenin hal, pazar ve marketlerdeki alış ve satış faturalarını inceledi. İl Ticaret Müdürü Seval Dizerkonca, "Valilik kanalıyla ticaret il müdürlüklerine gönderilen talimat kapsamında, Antalya'daki market, toptancı hali ve pazar yerlerinde denetimlere başladık. Denetimlerde satıcılara ceza uygulaması söz konusu değil. Yalnızca istatistiksel amaçlı fiyat derlemesi yapıyoruz" dedi.