Gönül gözüyle engelleri aştı

ISPARTA'NIN Yalvaç ilçesinde doğuştan görme engelli Elif Öztürk (21) hiç okula gitmedi. Babasının karton kutulardan kestiği harflerle okuma yazmayı öğrenen Elif Öztürk, resim çizmeye, şiir ve şarkı sözleri yazmaya başladı. Şimdi her istediğini yazabilen, resim çizebilen Elif Öztürk, 15 Temmuz darbe girişiminden etkilenerek şiir yazmaya yöneldi. Bugüne kadar 28 şiir yazan Elif Öztürk, şiir kitabı çıkarmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

BİR TEK İSTEĞİ VAR

Isparta'da üye olduğu bir engelli derneği vasıtasıyla kendisine konuşan cep telefonu ulaştırıldığını da kaydeden Elif Öztürk, yazdığı şiirler ve şarkı sözlerini bu telefonla sosyal medya platformunda paylaştığını anlattı. Şiir kitabı bastırmak istediğini anlatan Öztürk, "En büyük hayalim Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak. Kendisini çok seviyorum ve tanışmak istiyorum. 2-3 kez mektup yazdım" dedi.