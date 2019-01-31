İdmanda başkan da çalıştı!

BUGÜN NELER OLDU

PAZAR günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Antalyaspor, bu maç öncesindeki çalışmalarına başladı. Kırmızı-beyazlılarda genç oyuncuların da çalışmalara dahil olması dikkat çekti. Gençlerin performansı, teknik heyet tarafından gözlemlendi. Akreplerin antrenmanı, haftalık yönetim kurulu toplantısı için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelen başkan Ali Şafak Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri tribünden izledi. Başkan Öztürk'ün menajer Servet Çavuşoğlu ile sık sık konuşmasının transferler ile ilgili olduğu öne sürüldü.