İhracat aşkına toplantı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Antalya, Burdur ve Isparta illerini içeren bölge ihracatı ve yatırımlarıyla ilgili bilgiler veren Bahar, bölgeden yapılan ihracatta iki ana sektörün, işlenmemiş mermer ağırlıklı madencilik ile yaş sebze ve meyve sektörleri olduğunu belirtti.

RUSYA İLE İLİŞKİLER

Bahar, geçen yıl 449 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi. Maden ihracatının ise 485 milyon dolara çıktığını açıklayan Bahar, artışın devam edeceğini söyledi. Rusya'nın ihracatta önemli bir pazar olduğuna değinen Hakkı Bahar, 14 Şubat'ta Rusya'da iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla özel bir toplantı yapılacağını söyledi.