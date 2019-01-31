AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, seçim süreci ziyaretlerini meslek örgütleri ile sürdürüyor. Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar ve yönetimini ziyaret eden Başdeğirmen'e ziyarete TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Süreyya Sadi Bilgiç ile İl Başkanı Osman Zabun da eşlik etti. Şükrü Başdeğirmen'in Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanlığı döneminde yapılmasında öncülük ettiği Ekonomi Kampüsü'nde gerçekleşen ekonomi zirvesinde ITSO Başkan Vekili Mustafa Tutar ve iş adamları da hazır bulundu.

LİDER İHTİYACI VAR

Başdeğirmen, "Belediye başkanı olmak için bir yola çıktık. İstişare yaparak, işbirliği yapar büyük işler yapacağız" dedi. Artık Isparta'da değişim zamanı geldiğini belirten Sadi Bilgiç ise "El atılması gereken önemli meseleler var. Şehirleşme, imar, trafik sorun. Sosyal, kültürel ve sportif alanlar çeşitlenmemiş. Turizm potansiyelinizin yüzde 10'unu kullanamıyorsunuz. Bir lidere ihtiyacınız var. Isparta'daki bu değişimi ve gelişimi sayın Şükrü Başdeğirmen'in gerçekleştireceğine inanıyoruz" dedi.