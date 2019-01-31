Yüksek gerilim ve yüksek hüzün

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti. Olay Karacalar ve Sülek Mahalleleri arasında yer alan Şeytanbeleni mevkiinde meydana geldi. İkiz kardeşiyle birlikte yüksek gerilim hattının yer aldığı direkte topraklama çalışması yapan Oğuzhan Demirhan, kardeşi direkten indiği sırada elektrik akımına kapıldı.

İKİZ KARDEŞİ YIKILDI

Demirhan'ı gören arkadaşları hemen direğe çıkarak yere indirdi. Hastaneye götürülmek üzere yola çıkarılan Demirhan, 200 metre ileride olay yerine gelen 112 ekibine teslim edildi. Kalbi duran ve yolda sürekli kalp masajı yapılan genç, Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.