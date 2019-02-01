Aslan’a özel taktik

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor yarın evinde çıkacağı Galatasaray karşılaşması için özel taktik çalışması yaptı. Dün teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmandaki çift kale maçta taktik varyasyonları üzerinde duruldu. Bugün de Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılacak antrenmanda futbolcuların yine taktik çalışacağı öğrenildi.Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıkış yakalayan ve ligdeki son maçında deplasmanda Ankaragücü'nü yenen Alanyaspor'da transferin son gününde çalışmalar gece geç saatlere kadar sürdü. Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek.