Fırtınalarda kayıp arttı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'daw yaşamı felç eden okyanus kasırgasında kayıp arttı. İlk gün iki kişinin öldüğü felakette ölü sayısı 3'e yükseldi. Hortumdan bir gün önce şiddetli rüzgarın etkisiyle çatıdan kopan tahta parçasının başına çarpması ile ağır yaralanan 39 yaşındaki Şerife Yumşak, 6 gündür yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.Hortum felaketinde, annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları 8'inci günde de sürdü. Aramakurtarma çalışmalarına katılan Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri ise su seviyesini düşürmek için Ağva Deresi'ndeki bazı bentleri iş makineleriyle kırdı. Denizde ve derede 94 kişinin katıldığı çalışmalar sürerken, arkadaşları da Kader Buse Acar için sosyal medyada destek sayfası açtı.Daha fırtınanın yaraları sarılmadan, Gazipaşa'dan yine afet haberi geldi. Şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle inşaat halindeki 10 katlı binanın çatısı uçarak, okul bahçesindeki kamelyanın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmaması yüreklere su serpti. Akseki ilçesindeki yoğun kar nedeniyle ise Antalya- Konya yolu bir süre trafiğe kapandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde de yoğun yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.