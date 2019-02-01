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Gençler kampta buluştu

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Gençler kampta buluştu
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen 'Gönüllü Kamp Liderliği Eğitimi' kapsamında gerçekleştirilen kampların 4. Dönemi Antalya'da start aldı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcı Sinan Aksu'nun açılışında konuşma yaptığı kamp, Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda başladı. Aksu, bir kardeşlik iklimi inşa edebilmek için gençlerin gözlerine bakarak yüreğine dokunduklarını söyledi. Aksu, "Liderimiz, eğiten ve gençlere istikamet verendir" dedi. Bakan Yardımcısı Aksu, Akdeniz Üniversitesi'nde 2 bin kişilik öğrenci yurdu inşaatında da incelemelerde bulundu.
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Gençler kampta buluştu
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