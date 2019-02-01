Gençler kampta buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilenkapsamında gerçekleştirilen kampların 4. Dönemi Antalya'da start aldı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcı Sinan Aksu'nun açılışında konuşma yaptığı kamp, Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda başladı. Aksu, bir kardeşlik iklimi inşa edebilmek için gençlerin gözlerine bakarak yüreğine dokunduklarını söyledi. Aksu,dedi. Bakan Yardımcısı Aksu, Akdeniz Üniversitesi'nde 2 bin kişilik öğrenci yurdu inşaatında da incelemelerde bulundu.