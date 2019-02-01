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Kask sayesinde hayata tutundu

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Kask sayesinde hayata tutundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araçla çarpışan motosikletli ölümden döndü. Kaza Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Y.'nin kullandığı 07 LRJ 35 plakalı motosiklet, Fatih G.'nin kullandığı seyir halindeki 07 LMK 36 plakalı ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kafasını aracın ön camına çarpan motosiklet sürücüsü Mert Y. başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kask sayesinde hayata tutundu
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